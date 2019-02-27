Dev banka kriptoparalara erişim imkanı sağladı

Julius Baer, kripto para odaklı bir başka İsviçre bankası olan ve Eylül 2018´de 103 milyon dolar yatırım toplayan SEBA Crypto AG (SEBA) ile stratejik işbirliğine gitti.

Julius Baer´den yapılan resmi açıklamada, bankanın SEBA´nın yenilikçi platformunu kullanarak müşterilerine kripto paralara erişim imkanı sağladığını belirtildi. Julius Baer açıklamasında, dijital varlıklara yönelik yükselen talebi karşılamayı amaçlandığını vurgulandı.

ONAY BEKLENECEK

İki banka arasında karşılıklı anlaşmaya varılırken lisans sürecinin tamamlanması için ülkenin bankacılık denetleme otoritesi FINMA´nın onay vermesi beklenecek.

Julius Baer´in piyasalardan sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Gerlach, banka olarak dijital varlıkların müşterilerin portföylerinde yasal ve sürdürülebilir bir yatırım seçeneğine dönüşeceğini düşündüklerini açıkladı.

Aynı zamanda ve SEBA yönetim kurulu üyesi olan Gerlach, “SEBA´ya Yaptığımız yatırım ve kurduğumuz güçlü işbirliği Julius Baer´in dijital varlıklar alanına verdiği önemin ve müşterilerinin faydalanması için öncü yenilikleri onlara sunmakta azimli olduğunun kanıtıdır” dedi.

Julius Baer 2019 yılında Fidelity, Nasdaq, ve ICE´nin ardından kriptopara sektöründe adım atan 4. büyük finans şirketi oldu.

DHA