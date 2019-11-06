Dev firmaların CEO’ları piyasayı yorumladı!

Sektör temsilcileri gerçekleştirilen toplantıda şu açıklamaları yaptı:

ECZACIBAŞI HOLDİNG CEO ATALAY GÜMRAH:

Ciroda 2019’da %15 büyüme öngörüyoruz, 10 milyar TL’nin üzerinde bir ciroyla yılı kapatacağımızı düşünüyoruz.

YILDIZ HOLDİNG CEO MEHMET TÜTÜNCÜ:

Yıldız Holding olarak Godiva’nın bazı varlıklarını $1.3 milyara sattık; bu bize daha iyi nakit akışı sağladı, 2020 yatırımları için de bize kaynak yaratacak.

ZORLU HOLDİNG CEO ÖMER YÜNGÜL:

Bu yıl yurtiçi satışlarımız daraldı, bu açığı ihracatla kapattık ancak ihracat da zorlaştı. Faaliyet alanlarımızdan tekstilde iç pazar bu yıl 30-35% düştü, bu açığı Avrupa ve Amerika pazarlarıyla kapattık. Nikel madeni yatırımımızda (emtia fiyatlarındaki) düşüşten dolayı revizyona gitmiştik, yatırıma tekrar başladık. Türkiye olarak Avrupa ile ilişkilerimizi çok iyi yönetmemiz, anlaşmalarımızı uygulamamız lazım ki ihracata yönelen şirketlerimiz bu pazarlardaki paylarını korusun.

ABD’nin yaptırımları çıkaracağına inanmıyorum, Zorlu Grubu olarak ABD pazarına çok önem veriyoruz. Suriye işi çok önemli, Haziran’dan sonra daha iyi olacağını, dolayısıyla Ortadoğu ve Türkiye büyümesiyle ilgili iyi bir potansiyel taşıdığını ümit ediyorum. Zorlu Holding olarak 2020’de kapasite artırımı yapacağız, yatırım tutarı 400 milyon dolar olacak.

AKKÖK HOLDİNG CEO AHMET DÖRDÜNCÜ:

Gelecek yıl kimya sektöründe dolar cinsi bir satın alma hedefliyoruz.

LİMAK HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ EBRU ÖZDEMİR:

Geçen yıl iç pazardaki sıkıntılar bizi ve tüm şirketleri ihracata yöneltti, bu 2020’de devam eder. Suriye’de olumlu gelişmeler olursa 2020’ye yönelik çok daha iyimser olacağız, hem ülkenin yeniden inşası hem de ticaret açısından önemli.

KİBAR HOLDİNG CEO HALUK KAYABAŞI:

Gelecek yılın ilk yarısında Avrupa’da bir satın alma yapacağız.

DOĞAN HOLDİNG CEO ÇAĞLAR GÖĞÜŞ:

Gelecek yıl enflasyon ve ekonomik büyümenin hedeflere yakın gideceğini düşünüyoruz; Doğan Holding için enerji üretimi, akaryakıt dağıtım önemli sektörler. (REUTERS)