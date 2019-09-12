Dev sigara şirketi 2,300 kişiyi işten çıkaracak

Şirketin kararı kurumun operasyonel yapısını basitleştirme ve buharlı tütün ısıtma ürünleri, çiğneme tütünleri gibi ürünlere yatırım yapabilmek için tasarruf hedefiyle alındı. Şirket, üst yönetimin yüzde 20’sinin de bu karardan etkileneceğini açıkladı.

ŞİRKETİN CEO’SUNDAN AÇIKLAMA!

British American Tobacco CEO’su Jack Bowles karar hakkında şunları söyledi: “Benim hedefin Yeni Kategori’nin kademe atlamasındaki büyümeyi idare etmek, iş ve çalışma süreçlerimizi basitleştirmek. Bunları da yaparken hissedarlarımıza uzun vadeli sürdürebilir sermaye geri dönüşü sağlayabilmek.” Bowles, 2023 2024 yılları arasında, New Categories’de 5 milyar sterlin değerinde hasılat yapmayı hedeflediğini ekledi.

DHA