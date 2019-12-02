Dev şirket konkordato ilan etti!

İzmir'in tanınmış ailelerinden Akgermanlar dört şirketleri için mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, dört şirket ile Akgerman ailesinden üç kişiye geçici mühlet verdi.

İzmir’in en eski sanayici aileleri arasında yer alan Akgerman Ailesi sanayiciliğe Bedri Akgerman’ın, Çimentaş Çimento Fabrikası’nı kurmasıyla atıldı. Çimentaş, Akgerman Ailesi tarafından 2001’de İtalyan, Cementir Holding’e 227 milyon dolara satıldı. 2019 başından itibaren ekonomik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Akgerman Grubu’nun konkordato ile sonuçlanan süreci başlamış oldu. Konkordato davasının duruşması 2020 Şubat’ında olacak.

İşte kararın yayımlandığı o ilan: