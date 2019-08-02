Dev şirket o işkolundan çıkma kararı aldı

Şirket bu işkolundaki mevcut markalarını ise 8 milyon TL artı KDV bedelle Durum Gıda’ya devredecek. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, makarna ve unlu mamuller iş kolunda faaliyet gösteren Pastavilla işletmesinde üretim faaliyetlerinin 02 Eylül itibarıyla, satış faaliyetlerinin ise marka devrinin tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

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Açıklamada, “Bu iş kolunda şirketimizce sahip olunan Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Rekabet Kurumu onayına tabi olmak üzere, şirketimiz ilişkili tarafları arasında yer almayan Durum Gıda’ya pazarlık usulü ile belirlenen toplam 8 milyon TL + KDV peşin bedel ile devredilmesine; gelecekte uygun koşulların oluşması halinde, fabrika arazisi, üretime yönelik malzeme ve ekipmanların satışına karar verilmiştir” denildi. Açıklamada, satış gelirinin tamamının dönem karına yansıyacağı belirtildi.

Tat Gıda hisseleri saat 1646’da yüzde 3.85 kayıpla 5 liradan işlem görüyor. BIST-100 ise yüzde 1.5 düşüşte.

REUTERS