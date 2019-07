Dev şirketlerin internete olan güveni sarsıldı mı?

2001 yılındaki dot.com krizinden bu yana global internet medyası ile küresel dev şirketler aralarındaki en büyük güven bunalımının eşiğinde. Zenith araştırma şirketinin yaptığı bir tahmine göre internet reklam harcamaları 2020 yılında 2019 yılına göre yalnızca yüzde 10 büyüyecek.

Bu büyüme oranı 2001 yılından bu yana internet reklam harcamalarının gördüğü en düşük büyüme olacak. Araştırmaya göre internetin reklam pastasından aldığı pay sinema ve açık hava reklamlarına kayacak. e-Marketer’ın rakamlarına göre dijital reklam harcamalarının 2019 yılında 333 milyar dolara çıkması bekleniyor. 2020 yılında dünya reklam pazarının 650 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

iAB Türkiye verilerine göre Türkiye'de 2017 yılında 2 milyar 162 milyon TL'lik dijital reklam harcaması yapılırken 2018 yılında yüzde 14.2 artışla 2 milyar 470 milyon TL'lik reklam harcaması yapıldı. Dijital reklam harcamaları alanında en fazla harcama artışı yüzde 31 ile video reklam yatırımlarına yapıldı. 2017 yılında video için 269 milyon 500 bin TL'lik reklam harcaması yapılırken 2018 yılında bu harcama 352 milyon 650 bin TL'ye çıktı.

BÜYÜK ŞİRKETLERİN KAFASINDAKİ SORU İŞARETLERİ

Guardian’dan Mark Sweney analizinde Zenith'in raporunun detaylarına inerek büyük reklam verenlerin internete olan güvenlerinin sarsıldığı yorumunu yapıyor. Peki son yıllarda ne oldu ki internete olan güven azaldı? 2018 yılında Cambridge Analytica skandalı, Youtube'da yer alan ırkçı videolardan önce çıkan reklamlar (ve büyük şirketlerin buna bağlı boykotu) ayrıca yalan haberlerin internette kolayca dolaşımda olması büyük şirketlerin internet reklam bütçelerini gözden geçirme sebepleri arasında.

MARVEL FİLM SEKTÖRÜNÜ TAŞIYOR

İnternet bütçesinden yapılan kesintinin ağırlıklı olarak sinemaya kayması bekleniyor. Film içi ve öncesi gösterilen reklamların ve sponsorlukların bütçesinin artması bekleniyor. 2020 için yine gişede iyi iş yapacak filmlerinin sinemayı hareketlendireceği tahmin ediliyor. Marvel uzun süredir para basan yapımlarıyla sinema sektörünün gişe lokomotifi durumunda.

Marvel 2020 yılında The New Mutants, Black Widow ve The Eternals gibi yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkacak. (Gişede bir Avengers etkisi zor tabi) Zenith raporunda yer alan bir başka ayrıntıya göre dünya reklam pazarını yöneten şirketlerin internet ölçümlerine eskisi kadar değer vermemesi. Burada tık sayıları üzerinden reklam reklam verme eldeki hala en güçlü metrik ve bu büyük reklam verenleri tatmin etmiyor.

Doğru bilgi ve zengin içerik ile ön plana alan bir yayıncılığın rakiplerinden sıyrılıp internet reklam pastasından daha fazla pay alması oldukça muhtemel. Dijital yayıncılıkta sürdürülebilir gelir modellerine ilişkin arayışlar ise tam gaz devam ediyor.