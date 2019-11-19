Dev Türk ilaç şirketine ABD’li ortak geliyor

Toksöz Grup, Türkiye’nin en büyük ilaç şirketleri arasında bulunan Sanovel’in azınlık hisselerini ABD’li hedge fon York Capital öncülüğündeki fonlara satmak için görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, satış işlemine ilişkin görüşmeler sürerken, nihai anlaşmaya henüz varılmadı.

Bir kaynak, “Toksöz ailesi bankalarla grup kredilerinin yapılandırma görüşmelerini yürütüyor. Aynı zamanda Sanovel’de azınlık hisse satmak için görüşmeler yürütüyor” dedi. Aynı kaynak, Sanovel ile, ABD’li hedge fon olan York Capital öncülüğündeki üçlü fon grubunun ilgilendiğini söyledi.

‘FONLARA YORK CAPITAL ÖNCÜLÜK EDİYOR’

Bir diğer kaynak da henüz satışın kesinleşmediğini ve değerlemeler üzerinde görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Alıcılar York Capital, Metric Capital ve Morgan Stanley’den oluşan fonlar. York Capital öncülük ediyor” dedi. Konuyla ilgili sorulara York Capital, Metric Capital ve Morgan Stanley bir yanıt vermedi.

TOKSÖZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Toksöz Grup’tan da Reuters’ın konuyla ilgili sorularına bir açıklama yapılmadı. Şirketin internet sitesine göre, 1983 yılında kurulan Sanovel’in yıllık üretim kapasitesi 300 milyon kutu seviyesinde. Şirket Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Irak, Arnavutluk ve Türkmenistan’da faaliyet gösterirken, 2017 yılından itibaren de İspanya’ya ihracat yapmaya başladı.

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ABRAAJ İLGİLENMİŞTİ

Bloomberg’de iki yıl önce yer alan bir haberde özel sermaye fonu Abraaj Group’un Sanovel’den pay alımı için görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti. Ancak Dubai merkezli özel sermaye fonu Abraaj’ın 1 milyar dolar tutarındaki sağlık fonuna para yatıran yatırımcıların paraların kullanımı konusunda Abraaj ile sorun yaşamasının ardından Sanovel ile görüşmeler durmuştu.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın verilerine göre, Türkiye ilaç endüstrisinde uluslararası standartlarda üretim yapan 81 tesis ve yaklaşık 500 kuruluş bulunuyor. Sanovel’in ilk 20 içinde bulunduğu belirtiliyor.

‘İLK 10 İÇİNDE’

İş insanı Erol Toksöz 1983 yılında Sanovel’in temellerini atmıştı. Sanovel İlaç’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, Türkiye’de en fazla ciro yapan 10 ilaç şirketi arasında.

(REUTERS-SOZCU.COM.TR)