Türkiye'de yaklaşık olarak 2 milyonun üzerinde Devlet memuru yani kamu görevlisi çeşitli kurumlarda görev almaktadır. Bu kurumlarda görev alan devlet memurlarının en çok merak ettiği konulardan biri de mesai saatlerinin ne olduğudur. Bir devlet memurunun çalışma süresi ile normal işçi sınıfında çalışan bir kişinin çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Bunun nedeni devlet memurlarının çalışma süreleri, izinleri ve en fazla kaç saat çalıştırılabilecekleri gibi konu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde net bir şekilde belirlenmiş olmasıdır. Memurların çalışma saatleri de çalıştıkları kurum için belirlenen öğle tatili ve mesai saatlerine göre belirlenir. Peki, devlet dairelerinde öğle molası saatleri kaçtır? İşte özellikle devlet dairelerinde çalışan memurların merak ettiği konuya ilişkin detayların yer aldığı haberimiz…

DEVLET DAİRELERİNDE ÖĞLE MOLASI SAATLERİ KAÇTIR?

Bir devlet dairesinde görev alan kamu görevlisinin yani devlet memurunun en fazla ne kadar çalıştırılabileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. maddesine göre belirlenmiştir. Bu kanuna göre memurlar haftalık en fazla 40 saat çalışabilir.

Eğer memur kanunlarca belirtilen haftada 40 saatlik bu sürenin dışında fazladan çalıştırılıyorsa, çalıştığı her saat için fazla mesai ödemesi almaya hak kazanır.

Memurların çalıştıkları kuruma göre günlük mesai saatleri değişkenlik gösterebilir.

İşte devlet kurumlarının çalışma saatleri şu şekilde olur;

Valilik Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

Kaymakamlık Mesai Saatleri: 08:30 – 12:30 / 13:00 – 17:00

Belediyeler Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

Adliye Mesai Saatleri: 08:30-12:00 / 13:00-17:00

Askerlik Şubesi Mesai Saatleri: 08:30-12:00 / 13:00-17:00

SGK Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

İşkur Mesai Saatleri: 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Devlet Hastaneleri Mesai Saatleri: 09:00-12:30 / 13:30-16:00

Sağlık Ocakları Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

Nüfus Müdürlüğü Mesai Saatleri: 08.30-12.30 / 13.30-16.30

Tapu Dairesi Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

PTT Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-16:30

Vergi Dairesi Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

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