Devlet hastaneleri kaçta açılır, kaçta kapanır? Devlet hastanesi çalışma saatleri nedir? 2019

Her türlü ihtiyaçlarınızın karşılandığı gerek poliklinik, gerekse acil servisler eşliğinde devlet hastanelerinden yardım sağlayabilirsiniz. Peki Devlet hastaneleri kaçta açılır, kaçta kapanır? Devlet hastanelerinin çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Devlet hastaneleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, Devlet hastaneleri çalışma saatleri 2019…

DEVLET HASTANELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Devlet hastaneleri sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da girer ve 13:30’da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 16:00’da ise mesai bitmektedir. Devlet hastaneleri, acil servis hizmetleri hariç olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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DEVLET HASTANELERİ HANGİ GÜNLER HİZMET VERİYOR?

Hastaneler, uzmanlaşmış tıbbi ve hemşirelik personeli ve tıbbi ekipmanla hasta tedavisi sağlayan bir sağlık kurumudur. Bir hastaneden daha küçük olan tıbbi tesise genellikle poliklinik denir. Hastanelerde çok çeşitli bölümler (örneğin cerrahi ve acil bakım) ve kardiyoloji gibi uzman birimler vardır.

Hastaneler haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren sağlık kurumlarıdır. Devlet hastaneleri ise, devlet tarafından inşa edilmiş ya da ettirilmiş, tüm masrafları devlet tarafından karşılanan, işletmesi devlet tarafından yapılan hastanelerdir.

Devlet hastanelerine randevularınızı Alo 182’yi arayarak alabilirsiniz ya da internet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) (https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/) ile randevu alabilirsiniz.

MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye”de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi”ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biri de Merkezi Hekim Randevu Sistemi”dir.

MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir.

Türkiye”de uygulanmakta olan (MHRS), AB”nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmetlerinden biridir.

MHRS; kamu hastanelerinde ve bağlı sağlık kurumlarında dağınık halde uygulanan randevu sistemlerini merkezileştirmiştir. Aynı zamanda kamu hastanelerinin randevu sistemlerini bir merkezden yöneten dünyadaki ilk ve tek sistem olma iddiasını taşımaktadır.

MHRS; Alo 182 Çağrı merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verebilmektedir.

MHRS; randevu sisteminden toplanan verileri ile yeni sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.