Devlet yılda iki binden fazla yerli otomobil alacak

Yerli otomobil bugün tanıtılıyor. Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun uzun süren çalışmalarının ardından yerli otomobil bugün sahneye çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otomobille birlikte Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. Elektrikli SUV olacak otomobilin fiyatı ve ismi merak ediliyor.

ÜRETİM YERİ BURSA

Bugün ise Resmi Gazete'de Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun hangi koşullar altında yerli otomobili üreteceği açıklandı. Üretim yerinin Bursa olacağı bildirilirken yatırıma resmi olarak 30 Ekim 2019 tarihinde başlandığı belirtildi.

13 YILDAN UZUN SÜRERSE…

Öte yandan yatırımın süresi 13 yıl olarak belirlenirken 13 yıldan daha uzun sürmesi durumunda 6.5 yıl daha sürenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verileceği bildirildi. Teşvikler de buna göre şekillenecek.

4.323 EK İSTİHDAM

Proje için 22 milyar TL sabit yatırım tutarı belirlendi. 4.323 kişinin (300'ü nitelikli personel) işe alınması bekleniyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ YILDA 175 BİN

Bursa'da kurulacak elektrikli otomobil fabrikasının yılda 175 bin adet satması planlanıyor. Fabrikada 5 farklı elektrikli otomobil üretilecek.

ALIM GARANTİSİ 30 BİN

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemelerden en dikkat çekici olanı ise yerli otomobil için verilen alım garantisi oldu. Devlet Malzeme Ofisi 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil satın alacak.

YILDA ORTALAMA 2 BİN 142 YERLİ OTO

Projenin 2022 yılında satışa çıktığı düşünülecek olursa 14 yıl gibi bir süre içinde devlet yılda ortalama 2 bin 142 yerli elektrikli otomobil satın alacak. Bu otomobillerin bir kısmı da makam otomobili olarak kullanılabilir.