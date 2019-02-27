Devlete 13.500 TL kazandırdı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, yüksek fiyata mal olacağı hesaplanan okulun çatı tamiratı ve sınıflarının boyasını, “Devlete fazla yük olmasın” diye müdür ve hizmetliler üstlendi.

Kadirli Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun müdürlüğünü yapan Ejder Kısaoğlu, çatının su sızdırması üzerine tamiratı için arayışa girdi.

Kısaoğlu çatının onarımı için bir usta çağırdı. Usta onarım için 15 bin TL fiyat çekti. Eğitimci daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerini okula çağırarak durumu gösterdi. Yetkililer çatının onarımı için gereken paranın verileceğini fakat bunun bir süre alabileceğini belirttiler.

‘TATİL GÜNLERİNDE ÇATIYA ÇIKTI’

Hal böyle olunca müdür Kısaoğlu kolları sıvadı. Daha önce öğretmenlik yaptığı Oruçbey köyünde de aynısını yapmıştı ne de olsa.

Gerekli emniyet tedbirlerini alarak tatil günlerinde okulun çatısına çıkan Kısaoğlu, kırılan kiremitleri tek tek değiştirdi, sızdıran yerleri kapattı. Sınıfların duvarlarının da yıprandığını gören Kısaoğlu, hizmetlilerle boya yaptı.

Kadirli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Kısaoğlu, 30 yıllık öğretmenlik hayatının 15 yılını idareci olarak geçirdiğini belirterek, gittiği her okulda bu tür işleri kendisinin yaptığını söyledi.

‘GÖZÜME UYKU GİRMEZDİ’

Okulun çatı ve boya işleri için yüksek maliyet çıkarıldığını, devlete fazla yük olmamak amacıyla tamirat ve boyayı hizmetlilerle birlikte yaptığını dile getiren Kısaoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Taşın altına elimize koymak istedik. Yaptığımız değerlendirme sonrası 15 bin liraya yakın masraf çıktı. Biz de kendi işimizi kendimiz yapmaya karar verdik. İki hizmetli arkadaşımızın desteğiyle yaklaşık bin 500 bin lira gibi bir masrafla işleri bitirdik.” diye konuştu.

Kısaoğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada ise, “Bu parayı devlet öderse gözüme uyku girmezdi. Boya paramızı da Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldık” diye konuştu.

AA-SOZCU.COM.TR