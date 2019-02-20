Devletin özel sektör işçisinin maaşını ödemesine sert tepki

Dün akşam Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba yasaya sonradan eklenen bir madde ile 1 Şubat-30 Nisan arası işe yeni alınacak işçilerin maaşlarının bir kısmının devlet tarafından ödenmesi kanun teklifine eklendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu hükümetin işsizlik fonundan ayırdığı kaynak ile seçim sonrasına kadar yeni işe alınacak insanların vergisi, primi ve maaşının bir kısmının devlet tarafından karşılanacak olmasına tepki gösterdi.

Dün Plan ve Bütçe Komisyon'una son anda getirdikleri kanun teklifine göre Şubat, Mart, Nisan aylarında işçi alan işverenlerin PRİM, VERGİ ve ÜCRETLERİ İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. HİLE! Seçimi kazanmak için ülkeyi feda etmeyi göze almışlar. Gözü dönmüşlerden korkmak gerek… — Bülent Kuşoğlu (@bkusoglu) February 20, 2019