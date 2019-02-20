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Devletin özel sektör işçisinin maaşını ödemesine sert tepki

Devlet İşsizlik Fonu'ndan ayırdığı kaynak ile 1 Şubat-30 Nisan arası işe alınan işçilerin maaşlarının bir kısmını ödeyecek. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Seçimi kazanmak için ülkeyi feda etmeyi göze almışlar" diye konuştu.

Sozcu.com.tr
09:31 -
Haberler Ekonomi
Devletin özel sektör işçisinin maaşını ödemesine sert tepki

Dün akşam Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba yasaya sonradan eklenen bir madde ile 1 Şubat-30 Nisan arası işe yeni alınacak işçilerin maaşlarının bir kısmının devlet tarafından ödenmesi kanun teklifine eklendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu hükümetin işsizlik fonundan ayırdığı kaynak ile seçim sonrasına kadar yeni işe alınacak insanların vergisi, primi ve maaşının bir kısmının devlet tarafından karşılanacak olmasına tepki gösterdi.

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Son güncelleme: android-time 10:00 20.02.2019
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