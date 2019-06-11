Devletin parası beş yıldıza gitti

Merkez Bankası'nın her yıl 4 defa düzenlediği toplantıyı kendi salonu yerine beş yıldızlı otellerde yapmasının ardından, diğer kamu kurumları da toplantılar için beş yıldızlı otelleri seçti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 19-22 Nisan 2019 tarihinde Ankara-Haymana'da ve 29-30 Nisan 2019 tarihinde İstanbul-Pendik'te The Green Park Otel'de iki toplantı düzenledi. Kurum beş yıldızlı otellerde yapılan bu toplantılar için 403 bin TL ödedi. AFAD, 2018 yılında Antalya'da 26-30 Kasım tarihleri arasında 5 yıldızlı Akka Antedon Otel'de toplantı düzenlemiş ve toplantı için 181 bin 900 TL ödemişti.

FARKINDALIK TOPLANTISI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu da, 5 ilde yapılacak olan “Kurum Farkındalık Toplantıları Organizasyonu” için çıktığı iki ihalede 290 bin 655 TL ödeme yaptı. Kamu İhale Kurumu daha önce de, kurumun İstanbul'da düzenleyeceği iki toplantı için hazırlanan ihale şartnamesinde “İdaremiz, İstanbul'da kurumun temsiline yaraşır şekilde ve 5 yıldızlı otelde ‘Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu' organizasyonu düzenleyecektir” ifadelerine yer vermiş, iki toplantı için de toplam 430 bin TL ödemişti.

Türkiye Belediyeler Birliği ise, “Yerel Yönetimlerde Lisans Eğitimi Çalıştayı” için 286 bin 500 TL ödedi. Türk Standartları Enstitüsü de ocak ve şubat aylarında yaptığı istişare toplantılarına 209 bin TL harcadı. Kurum ihale ilanında için, “Toplantılar Ankara ve Afyon illerinde, 5 yıldızlı otelde yapılacak” ibaresine yer verdi.

10 toplantıya 1.3 milyon TL

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 26-28 Aralık 2018'de Antalya Belek Limak Atlantis De Luxe Hotel and Resort'da 176 bin 570 TL'ye çalıştay yaptı. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2018'de düzenlediği bir diğer toplantıya ise 185 bin TL ödedi. Merkez Bankası da toplantılarını Nisan 2016'dan beri beş yıldızlı otellerde yapıyor. Banka 10 toplantı için toplam 1 milyon 364 bin TL ödedi.