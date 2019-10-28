Devlette sınav ücreti tartışması

Kamu Denetçiliği Kurumu cuma günü açıkladığı kararda sınav ücretlerinin yüksek olduğu gerekçesiyle ÖSYM’ye sınav ücretlerini indirmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

'KAMU YARARI VAR'

Tavsiye kararında, özellikle maddi yetersizlik içindeki vatandaşların başvuru ücretlerinde indirime gidilmesinde kamu yararının bulunduğu belirtildi. KDK, ÖSYM'nin başvuru ücretleri sayesinde iş ve işlemlerini kaliteli yaptığını belirtiği savunması üzerine de, henüz işsiz olan gençler ve öğrencilerin ücretlerinde indirim yapılmasının hakkaniyetli olacağını vurguladı.

KDK, ÖSYM'ye ilettiği tavsiye kararında, sınav başvuru ücretlerinin makul bir düzeye çekilmesini, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak da işsiz gençlere ve öğrencilere başvuru ücretlerinde indirim tanıyacak bir düzenleme yapılmasını talep etti.

‘MALİYETİNE YAPIYORUZ’

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise bunun üzerine bir açıklamada bulundu. Aygün, başkanlıkça her yıl yaklaşık 50 sınav yapıldığını ve bu sınavlarda 200 ayrı test uygulandığını belirterek, “Gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kâr amacı güdülmemektedir. ÖSYM sınavları maliyetine yapıyor, kâr etmiyor. Sınavların özelliğine göre de bu maliyetlerde çeşitli artışlar oluşuyor.” dedi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların nasıl hazırlandığı ve maliyetlerine yönelik detayları paylaştı.

ÖSYM’nin hak ve adalet ölçüsüne göre sınav yapan, bilimsel yöntemler ışığında ölçme, değerlendirme çalışmalarını yürüten ve şeffaflığı her zaman merkeze alan bir anlayışla hareket ettiğinin altını çizen Aygün, bu amaçla adaylara sınavlarda sadece hak ettiğinin verilmesi, haksız kazanımların önüne geçilmesi için çalışmaları büyük titizlikle yürüttüklerini vurguladı.

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Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başkanlığımızca düzenlenen her sınav için soruların hazırlanması, sınav evrakının basımı, paketlenmesi, sınav merkezlerine ulaştırılması, sınav güvenliği organizasyonu için yapılan harcamalar ile sınavda görev alan öğretmenler, üniversitelerdeki öğretim elemanları, nüfus memurları, güvenlik görevlileri ve diğer destek personeli dahil yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin görevliye yapılan ödemeler, bilişim ve yatırım harcamaları, hizmet ve mal alımları dahil ÖSYM’nin her türlü kurumsal giderleri, adaylardan tahsil edilen sınav ücretlerinden karşılanmakta, kurumumuza merkezi bütçeden herhangi bir ödenek ayrılmamaktadır.”

‘ÖSYM SINAVLARI MALİYETİNE YAPIYOR, KÂR ETİMYOR’

Sınav ücreti ve hizmet bedellerinin bir önceki yılın gider kalemleri dikkate alınarak ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlendiğini aktaran Aygün, “Başkanlığımızca her yıl yaklaşık 50 sınav yapılmakta ve bu sınavlarda yaklaşık 200 ayrı test uygulanmaktadır. Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kâr amacı güdülmemektedir. ÖSYM sınavları

maliyetine yapıyor, kâr etmiyor. Sınavların özelliğine göre de bu maliyetlerde çeşitli artışlar oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

‘SORU HAZIRLAMA MALİYETLERİ ARTTI’

Özellikle Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (YDUS) soru hazırlama maliyetlerinin diğer sınavlara kıyasla önemli oranda artış gösterdiğini dile getiren Aygün, aynı zamanda sınavlar için soru hazırlama çalıştaylarının da yapıldığını söyledi.

‘YKS ÜCRETLERİ ÜÇ YILDIR ARTMIYOR’

YDUS, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı 2’nci aşama sınavı gibi yazılı usulle yapılan sınavlarda, soru hazırlamaya ilave olarak yazılı cevapların, görevlendirilen akademisyenlerce okunarak değerlendirilmesinin de mali bir yükümlülüğü getirdiğine işaret eden Aygün, şunları kaydetti:

“Başkanlığımızca yapılan tüm sınavların toplam aday kitlesinin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerine üç yıldır artış yapılmamıştır. ÖSYM’nin 2018 yılı bütçe rakamlarında KDV dahil geliri 737 milyon 367 bin 448 lira iken, KDV dahil gideri 739 milyon 32 bin 142 liradır. Yani kurumun kâr etmediği ortadadır.”

SINAVLAR VE ÜCRETLERİ

YKS(Her oturum): 50 TL

Kaymakamlık: 324 TL

KPSS Lisans: 112,5 TL

KPSS (GK GY): 75 TL

YÖKDİL: 180 TL

e-YDS: 240 TL

ÖABT: 225 TL

ALES: 120 TL

YDS: 180 TL

TUS: 216 TL (AA-DHA-SOZCU.COM.TR)