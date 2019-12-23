Dicle Elektrik’ten kayıt dışı tüketim açıklaması

Şirketten yapılan açıklamada, özeleştirmenin gerçekleştiği 2013’te dağıtım bölgesindeki kayıt dışı tüketim oranının yüzde 80’lerde olduğu belirtildi.

Bu oranın aşağıya çekilmesi amacıyla devir sonrasında 2 milyar 622 milyon liralık yatırım yapıldığı aktarılan açıklamada, “Yatırımlarla enerji altyapısının güçlendirilmesi ve sahada sürdürülen kaçakla mücadele çalışmaları sayesinde 2018 sonu itibarıyla dağıtım bölgemizdeki kayıt dışı tüketim oranı yüzde 54,9’a düşürülmüştür. Devam eden yatırım ve saha çalışmaları sayesinde gerçekleşen bu düşüşün, artarak devam edeceği görülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sosyal medyada Dicle EDAŞ’ın kayıt dışı tüketim oranına ilişkin yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. (AA)