‘Digiturk ile federasyon son 45 günde 12 kez görüştü hâlâ çözüm yok’

Türkiye futbolundaki yayıncılık krizi İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'ta da geniş yer buldu. Yayıncı kuruluş BeIN Sports ile Kulüpler Birliği ve Federasyon arasındaki görüşmeler sürerken 43 ülkede yayıncılık yapan dünya medya devi BeIN Sports kulüplerden yayın ücretlerinde indirim yapmasını istiyor.

Financial Times'tan Laura Pitel imzalı habere göre Digiturk yetkilileri ile Türkiye Futbol Federasyonu son 45 günde 12 kez buluştular fakat görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Taraflar arasındaki pazarlık görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olan biri Katar tarafının blöf yaptığını talep ettikleri indirimin Katarlılar için çok önemli bir miktar olmadığını ifade ediyor.

DIGITURK: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ EKONOMİK KOŞULLAR VAR

Digiturk tarafından Financial Times'a yapılan açıklamada ise anlaşmanın mevcut halinin ‘sürdürülebilir olmadığına' vurgu yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada, “Benzeri görülmemiş ekonomik koşullar bütün işleri etkiliyor” ifadesi kullanıldı.

KATARLILAR İLE NASIL BİR ANLAŞMA İMZALANDI?

21 Kasım 2016 tarihinde imzalanan sözleşme ile birlikte Digiturk 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için 500 milyon dolar+KDV karşılığında Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma imzalamıştı.

YÜZDE 4'Ü FEDERASYONA

Söz konusu 500 milyon doların yüzde 4’ü Türkiye Futbol Federasyonu’na aktarılıyor. Geri kalan yüzde 14’lük kısım 1. Lig yayını için 1. Lig kulüplerine aktarılıyor. Geri kalan asıl para ise Süper Lig kulüpleri arasında paylaştırılıyor. (Söz konusu bütün ödemelerin yarısı güncel dolar kuru, geri kalan yarısı ise sabit kur üzerine TÜFE güncellemesi şeklinde yapılıyor. Örneğin 2017-2018 yılı için 3.26’ya sabitlenen kur yüksek enflasyonun etkisi ise 2018-2019 sezonunda 3.90’a çıkmıştı.)