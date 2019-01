Digiturk ve Arçelik’ten teknolojik iş birliği

Arçelik'in “4K All in One TV” serisi ile tüm televizyon severler tek kumanda ve dahili uydu alıcısıyla Digiturk'e bağlanabiliyor.

Türkiye'nin lider dijital platformu Digiturk ve ev teknolojilerinin lider markası Arçelik, televizyon izleme deneyimini geliştirmek için önemli bir işbirliğine imza attı. Türkiye'nin ilk “4K All in One” televizyon serisini sunan Arçelik ile Türkiye’nin ilk 4K yayınını gerçekleştiren Digiturk, kampanya kapsamında 1 yıllık Digiturk üyeliği hediyesiyle, spor ve eğlenceyi evlere taşıyor.

FARKLI BİR TV DENEYİMİ

Arçelik'in yüksek ses ve görüntü kalitesiyle dikkat çeken Türkiye'nin ilk “4K All in One” TV serisi, tek kumanda ve dahili uydu alıcısıyla kolayca en kaliteli izleyici deneyimini tüm televizyon severlere ve Digiturk üyelerine sunuyor. Halihazırdaki Digiturk üyeleri de Arçelik 4K All in One TV satın almaları durumunda, kampanyadan yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında Digiturk'ün Ailenin Yıldızı + Dizi Paketi 1 yıl hediye ediliyor, Filmin Yıldızı ve Sporun Yıldızı paketlerinden de opsiyonel olarak faydalanmak mümkün.

Arçelik 4K All in One TV'lere entegre edilen Digiturk üyeliği ile televizyon severlere kullanım kolaylığı sunduklarını belirten Digiturk Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Grup Başkanı Erem Demircan, “Tek kumanda ve dahili uydu alıcısıyla kolayca Digiturk keyfi yaşanabilecek” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'nin lider dijital platformu olarak, dünyanın takip ettiği dizileri, Oscarlı filmleri, en popüler spor karşılaşmalarını ve eşsiz tematik programlarımızı daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere yeni işbirliklerine imza atıyoruz. Arçelik ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde, kampanya kapsamındaki televizyonlardan satın alan televizyon severler, başka hiçbir zahmete girmeden Digiturk'ün geniş yelpazedeki içeriğinin keyfini en son teknoloji ile doyasıya yaşayacak. Yenilikçi iş birliklerimiz önümüzdeki dönemde de sürecek.”

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Türkiye'de All in One televizyonları ilk biz satışa sunuyoruz. Deneyim tüketiciler için büyük önem taşıyor. Tek bir kumandayla kontrol edilebilen zengin içeriğe sahip televizyon deneyimini başlatıyoruz. Digiturk'le yaptığımız iş birliği sayesinde üstün teknolojiyle deneyimi birleştirerek kullanıcı odaklı dönüşümün temsilcisi olmak için bir adım daha atmış olacağız. Nano Colour teknolojiyle daha doğal ve gerçek renkler sunan televizyonlarımı Digiturk'ün zengin içeriklerini sunacak. Tüketicilerimize spor, dizi, film kategorileri ve 4K yayınlarda üstün renk deneyimi yaşatacak. Tüketicilere 55” ve 65” 4K TV'lerde 1 yıllık Digitürk üyeliğini hediye olarak sunuyoruz. Yine bu üyelikle birlikte sunulan Arçelik All in One TV'ler 1799 TL'den başlayan fiyatlarla mağazalarımızda olacak” dedi.