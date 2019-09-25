Dijital medya yatırımları yüzde 10.8 büyüdü

Türkiye’de Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’nun tanıtıldığı toplantıda konuşan Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın Türkiye’de medya yatırımlarının yılın ilk altı ayında yüzde 3.8 düşüşle 4.3 milyar lira olduğunu söyledi.

Günaydın medya yatırımlarının yılın ilk yarısında TV mecrasında yüzde 7 düşüşle 2.08 milyar TL, basın mecrasında ise yüzde 31 düşüşle 294 milyon TL olduğunu belirtirken, dijital medya yatırımlarının ise yüzde 10.8 büyüme ile 1.3 milyar TL olduğunu kaydetti.

“İNŞAAT VE OTOMOTİV REKLAMLARINDA HAREKET OLABİLİR”

Toplantıda konuşan Reklamcılar Derneği Asbaşkanı Banun Erkıran da reklam yatırımlarında yılın ikinci altı ayının geçen yılki düşük baz nedeniyle daha pozitif geçeceğini ifade etti.

Reklam yatırımlarında Eylül itibarıyla yoğun talep başladığının altını çizen Reklamverenler Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Akça da “Özellikle faiz indirimleriyle önümüzdeki dönemde inşaat ve otomotiv reklamlarında hareket olabilir” dedi.

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