Dijital verginin yükü vatandaşa

Türkiye Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, AKP'li milletvekillerinin hazırlayıp Meclis'ten geçirdiği Dijital Hizmetler Vergisi kanunuyla vatandaşların vergi, muhasebecilerin de iş yükünün artacağını söyledi. Kartaloğlu, Konaklama Vergisi'nin huzurevlerinde yaşayan yaşlı insanlara ek vergi yükü getirebileceği uyarısında bulunurken, “Vergiden bir tek öğrenci yurtları, pansiyonları ve kampları muaf tutulmuş. Bu durumda huzurevlerinde konaklayanlardan vergi mi alınacak?” diye sordu.

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Kartaloğlu, büyük tartışmaların ardından Meclis'ten geçen vergilerle ilgili son torba kanuna ilişkin SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı. Çok kazanandan çok vergi alınacağı ve vergideki adaletsizliği kısmen gidereceği iddiasıyla hazırlanan düzenlemenin, söylenenin aksine daha çok devlete kaynak sağlama amacı taşıdığını ifade eden Kartaloğlu, “Düzenlemenin her kaleminde devletin acil kaynağa ihtiyaç duyduğu ve bu ihtiyacın vergiler yoluyla halktan toplanacağı net şekilde görünüyor” dedi.

ERİŞİM YASAĞI YANLIŞ

Emre Kartaloğlu, uluslararası internet şirketlerinden yüzde 7.5 oranında yeni vergi alınmasını öngören düzenlemeyle Google, Facebook gibi şirketlerin hedeflendiğini ancak uygulamada verginin yine bu şirketlerden değil, bunlardan hizmet alan vatandaşlardan alınmak zorunda kalınacağını söyledi. Yasaya göre, vergisini ödememesi halinde idari kararla bu şirketlere internet erişiminin engelleneceğine dikkat çeken Kartaloğlu, “Erişim engeli idari değil ancak yargı kararıyla olabilir” uyarısında bulundu.

‘Poşet bile bizi vurdu'

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, vergiyle ilgili çıkarılan her yeni düzenlemenin TÜRMOB'un 110 bin üyesini oluşturan serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere yeni iş yükleri getirdiğini söyledi. Sadece bu yıl çıkarılan düzenlemelerle TÜRMOB üyelerine poşet ücreti, turizm payı, Konaklama Vergisi ve Dijital İşlem Vergisi için yeni beyanname verme yükü getirdiğini belirten Kartaloğlu, “Örneğin sadece 10 mükellefle ilgilenmekte olan bir üyemiz bile bu 4 yeni vergi nedeniyle her ay fazladan 40 beyanname vermek zorunda kalacak. Üyelerimizin iş yükünü ve sorumluluklarını artıran yasalar çıkarılmadan önce 110 bin üyeli TÜRMOB'dan görüş alınmasını beklerdik ” dedi.

Kartaloğlu, önümüzdeki yılın başından itibaren 5 bin lirayı aşan faturaların Gelir İdaresi'nin açtığı portal üzerinden internetten düzenlenmesinin zorunlu hale geleceğini ancak bunun uygulamada çok ciddi sorunları da beraberinde getireceğini bildirdi. Düzenlemeyle birlikte örneğin tarladaki ürün için müstahsil makbuzunun internet üzerinden düzenlenmek zorunda kalınacağına işaret eden Kartaloğlu, “Çiftçi tarlada internete nasıl erişecek? Sadece şehirler değil, Türkiye geneli düşünüldüğünde, mükelleflerin hem internete erişiminde hem de interneti doğru kullanımında ciddi sorunlar ve aksamalar yaşanabilir” dedi.