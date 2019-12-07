Dışarıda yemek artık hayal oldu

Yeme içme trendleri sağlıklı yaşam felsefesi ile değişim gösterirken, Türkiye'de ekonomik dinamikler ve beslenme alışkanlıkları yeni bir mutfak kültürü yaratıyor. Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, mutfak kullanımı ve yeme içme alışkanlıklarına ilişkin gerçekleştirilen “Türkiye'de Mutfak Trendleri” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 12 ilde 1500 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre Türkiye'de ortalama mutfak harcamaları 935 TL olurken, bu rakam metropollere doğru gidildiğinde 1500 TL'ye kadar çıkıyor. Katılımcıların yüzde 40'ı hiç dışarıda yemek yemediğini kaydederken, her 10 kişiden 9'u mutfağında doğal ve organik ürünler tercih etmeye çalışıyor. Sağlıklı beslenme trendine paralel olarak, katılımcıların yüzde 83'ü hazır paketli gıdaları mutfağından uzak tutuyor. Yüzde 57'si ise glütensiz, şekersiz ve unsuz beslenmeye çalışıyor.

ALIŞVERİŞİ KADIN YAPIYOR

Mutfak alışverişi yüzde 65 ile kadınların omzunda. Evde yemeğini de yüzde 79 ile kadınlar yapıyor. Mutfak alışverişinde en çok yüzde 70 ile sebze ve meyve satın alınırken, katılımcıların alışverişlerinde yüzde 63 ile ikinci sırayı et, tavuk ve balık ürünleri onu da yüzde 43 ile bakliyat takip ediyor. Her 10 kişiden 5'i yemek atıklarını azaltmak için bir şeyler yaptığını söylüyor.

Tasarruflu üründen ÖTV alınmasın

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, sektördeki gelişmeleri değerlendirirken, enerji verimliliği yüksek ürünlerin teşviki için vergilerin kaldırılabileceğine işaret etti. Ebiçlioğlu, “ÖTV'ye tabi ana temel ürün grupları lüks tüketim değil. Bizim iletişimde en çok bulunduğumuz konulardan biri, en azından enerji verimliliği yüksek ürünlerin ÖTV'ye tabi olmaması” dedi.