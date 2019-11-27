Dışişleri Bakanlığı 30 mütercim alacak! İşte başvuru şartları…

Dışışleri Bakanlığı personel alımı giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşacak. İşte ilan detayları ve başvuru şartları…

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

(2) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmak,

(3) Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 2017, 2018 veya 2019 yılları içerisinde Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ve 2017, 2018 veya 2019 yılları içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) aşağıda kayıtlı taban puanları aşmış olmak.

Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

(4) Sınavın yapılacağı yabancı diller, 2017, 2018 veya 2019 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, asgari KPSS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.