Doğa Koleji satıldı mı? Doğa Koleji’nin sahibi kim? İşte tüm ayrıntılar…

Doğa Koleji’ni almak isteyen birçok kurum bulunuyor. Fakat alınan son bilgilere göre İTÜ Vakfı okullarının Doğa Koleji’ni satın almaya yakın olduğu öğrenildi. İşte Doğa Koleji krizi hakkında merak edilenler…

DOĞA KOLEJİ KİMİN?

Doğa Koleji Metal Yapı'nın sahipleri Ömer Saçaklıoğlu ve Vedat Saçaklıoğlu'na ait. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu'dur. Saçaklıoğlu, Metal Varlık Yönetimi A.Ş. de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖMER SAÇAKLIOĞLU KİMDİR?

1958 Şanlıurfa doğumludur, lise mezunudur. Küçük yaşlardan itibaren ticari hayatın içerisinde yer almıştır. Gaz, Kuyumculuk, Tekstil sektörlerinde yer aldıktan sonra inşaat sektöründeki yatırımlar yapmak üzere çeşitli bölgelerden gayrimenkuller alarak, bunların üzerinde inşaat projeleri geliştirmiştir. Metal Yapı Konut A.Ş‘nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmektedir.

VEDAT SAÇAKLIOĞLU KİMDİR?

1984 Yılı İstanbul doğumludur. 20 yılı aşkın iş deneyimi ile Metal Varlık Yönetimi A.Ş. de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

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REKTÖRE SUNUM YAPILDI

Sozcu.com.tr’nin aldığı bilgilere göre dün akşam Doğa Koleji yönetimi İTÜ Rektörü Prof. Mehmet Karaca’ya okulun durumu hakkında bir sunum yaptı ve tarafların bu toplantısı da olumlu geçti. Okulun borçlu olduğu iki bankanın da bu anlaşmaya sıcak baktığı öğrenildi. Sozcu.com.tr’nin görüşüne başvurmak için aradığı Prof. Mehmet Karaca’nın telefonuna ulaşılamadı.

İTÜ VAKFI BAKAN SELÇUK’A SORULDU

Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı’na satıldığı yönünde iddialar da basına yansımıştı. Milli Bakanı Selçuk, basın mensuplarının bu yöndeki sorusuna, dışarıdan birçok bilgi bulunduğunu ama Bakanlık olarak, kanıta dayalı durumlara baktıklarını söylemişti.

49 KURUCU TEKLİF YAPTI

Doğa Koleji'ni satın almak için önceki gün okulun lisanslı 49 kurucusu da teklif yaptı. Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60’ını almak istiyor. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması öngörülüyor. Franchise sahipleri sorunu çözmek, geçmiş öğretmen maaşlarını ödemek ve gelecek yıl Eylül'e kadar maaşları ödeyebilmek adına bir finans planı oluşturdular. 49 şubenin yaklaşık 600 milyon TL gibi bir rakamı ödemeye hazır oldukları belirtiliyor.

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