Doğru söyleyeni 9 köyden kovdular

Merkez Bankası Dış İlişkiler Müdürü Hakan Atasoy dün görevinden alındı. Sozcu.com.tr haberi okurlarına duyururken Atasoy 21 Şubat tarihinde yaptığı bir konuşma ile gündeme gelmişti.

‘GELİRİMİZDEN DAHA FAZLASINI BORÇLANIYORUZ’ DEMİŞTİ

Hakan Atasoy ekonomik duruma ilişkin Eskişehir’deki bir toplantıda yaptığı değerlendirmede, “Gelirimizden daha fazlasını harcayıp borçlanıyoruz. Ürettiğimizden daha fazlasını tüketiyoruz. Dövizdeki artışın sebebi de buydu, borçlanarak harcama” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin üzerinden bir hafta geçmeden Atasoy, Merkez Bankası’ndaki görevinden alındı. Görevine bankada danışman olarak devam edecek.

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ENFLASYON YÜKSEK ÇIKTI BAŞKAN YARDIMCISI MÜŞAVİR OLDU

Enflasyonun geçen ekim ayında 15 yılın rekorunu kırmasının ardından TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı’nın görevine son verilmişti. Kulislerde Taştı’nın yüksek çıkan enflasyon sebebiyle görevine son verildiği ifade edilmişti. Taştı şu an görevine kurumda müşavir olarak devam ediyor.

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SAYIŞTAY’IN KRİTİK İSMİ ARTIK GÖREVİNDE DEĞİL

Sayıştay raporları bu yıl devlette yaşanan usulsüzlükleri yine gözler önüne sererken geçtiğimiz aylarda Sayıştay’ın Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker’in görevine son verilmişti. Sayıştay’dan daha sonra yapılan açıklamada Çöker’in kendi talebi ile görevinden ayrıldığı ifade edilmişti.