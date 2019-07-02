Son dakika: Benzinin litre fiyatı 7.50’ye dayandı!

Motorinin litre fiyatına 22 kuruş, benzinin litresine ise 27 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına yansırken doğu illerinde benzinin litre fiyatı 7.50 TL’ye dayandı. İstanbul’da benzinin litre fiyatı 7.08 TL’den satılırken Hakkari’de 7.39 TL’den satılıyor.

LPG’YE 19 KURUŞ İNDİRİM YAPILDI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin litre fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 27 kuruş zam geldiğini duyurmuştu. Bu son zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 7 lirayı geçti. EPGİS, aynı zamanda LPG litre fiyatlarında 19 kuruş indirim yapıldığını da açıkladı.

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Son gelen zam ile birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 7.08 TL’ye, Ankara’da 7.16 TL’ye, İzmir’de ise 7.14 TL’ye satılıyor.