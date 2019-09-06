Erkek çalışanlara erken emekli olabilmeleri için tanınan askerlik borçlanmasının bir benzeri de kadın çalışanlar için tanımlanmıştır. Doğum borçlanması ile yeni doğum yapan kadın çalışanların çalışamadıkları dönemlere ait primlerini ödemeleri halinde emekliliklerini erkene çekme hakkı kazanmaktadırlar. Kadın çalışanların ilk defa sigorta giriş tarihlerinden itibaren doğan çocukları için doğum borçlanması yapma hakları bulunmaktadır. Bu haktan yararlanabilecek olan kadınların son dönemlerde sık sık aradığı konulardan biri olan doğum borçlanması hesaplaması nasıl yapılır? Doğum borçlanması yapabilmek için aranan şartlar nelerdir? İşte tüm bu ve bunun gibi birçok soruya cevap bulabileceğiniz haberimizin detayları…

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR, KİMLER YAPABİLİR?

Doğum borçlanması en kısa haliyle açıklanmak gerekirse bir hizmet borçlanması türüdür. Erkek çalışanların askerlik borçlanmasına benzerlik gösteren doğum borçlanması, kadın çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlık SSK, Bağ-Kur ya da diğer kapsamlardaki sigortalılık başlangıç tarihlerinden sonra doğan çocukları için gün borçlanması yapmak kaydı ile bu günleri hizmetten saymasına imkân sağlayan bir haktır. Sigortalılık statüleri fark etmeksizin 4/a’lı, 4/b’li ve 4/c’li, yani SSK’lı, Bağ Kur’lu ve Emekli Sandığı mensubu bütün doğum yapan kadınlar bu doğum borçlanmasından yararlanabilirler.

DOĞUM BORÇLANMASI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Doğum borçlanması hesaplaması sırasında bilmeniz gereken ilk şey, doğum borçlanmasının alt ve üst sınırlarının bulunduğudur. Alt sınırı açıklanan brüt asgari ücrettir, üst sınırı brüt asgari ücretin yaklaşık 6,5 katıdır. Aylık brüt ücret 30’a bölünür ve prime esas günlük kazanç bulunur. Bulunan bu ücretin %32’si de günlük doğum borçlanması miktarını belirler.

Bu bağlamda 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında doğum borçlanması için ödeyeceğiniz günlük

– En düşük tutar 27,28,

– En yüksek doğum borçlanma tutarı ise; 177,35 TL'dir.

Daha ayrıntılı olarak vermek gerekirse 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında doğum borçlanması miktarları

– 1 aylık doğum borçlanması primi 818,4 TL

– 2 aylık doğum borçlanması primi 1.636,8 TL

– 3 aylık doğum borçlanması primi 2.455,2 TL

– 6 aylık doğum borçlanması primi 4.910,4 TL

– 1 yıllık doğum borçlanması primi 9.820,8 TL

– 2 yıllık doğum borçlanması primi 19.641,6 TL şeklinde olmaktadır.

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