Halk arasında süt izni olarak da bilinen doğum izni kadın çalışanlara, doğum öncesi ve sonrası olmak üzere kullanmaları için verilmiş bir haktır. Doğum öncesinde ağırlaşan gebelik durumu için, doğum sonrasında ise bebekleriyle vakit geçirebilmeleri onlara süt sağlayabilmeleri için verilen doğum izni hakkında yeterince bilgi sahibi olamayan birçok kadın çalışan konuya ilişkin çeşitli kaynaklarda aramalar yapmaktadır. Peki, doğum izni tam olarak nedir? Doğum izni hesaplama nasıl yapılır? İzinler ne şekilde kullanılabilir? İşte merak edilen tüm bu ve bunun gibi birçok soruyu içinde barındıran ve hamile çalışanların akıllarındaki karışıklığı giderecek olan haberimizin detayları…

DOĞUM İZNİ NEDİR?

Doğum izni, hamile olan veya yeni doğum yapmış çalışan annelere tanınmış bir haktır. Doğum öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki bölümden oluşan doğum izni kadın çalışanların hem doğum öncesindeki dönemde yüklerini hafifletmek hem de doğum sonrasında bebeklerini emzirebilmeleri için gerekli zamanı tanımak için ortaya çıkmıştır.

DOĞUM İZNİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Doğum izni 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesine göre belirlenen şekillerde kullanılır. Buna göre;

– Doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta doğum izni hakkı bulunmaktadır. 16 haftalık doğum izninin bitmesi durumunda, ilaveten 1 yıl boyunca süt izni verilmektedir

– Çoğul gebeliklerde doğum öncesi verilen toplam izin 10 hafta olarak verilirken, yine doğum sonrası için de 10 hafta izin kullanma hakkı bulunmaktadır.

– Çoğul gebelik izinleri, normal doğum izinlerinden toplamda 1 ay daha fazla değerlendirilmektedir.

– Eğer anne adayı doğum öncesindeki iznini saklı tutup doğum sonrasında kullanmak isterse, çalışmasına engel bir durum olmadığını bir doktor raporuyla belgelemelidir. Ancak bu durumda bile en fazla doğumdan 3 hafta önceye kadar çalışabilir.

– Her gün, günde 1,5 saat anneler, süt izni haklarını kullanabilirler

Doğum izinleri hakkında daha detaylı bilgiyi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesinden edinebilirler. İş Kanunu'na https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

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