Türkiye'de yeni doğum yapmış kadınlar için devletin sağlamış olduğu bazı yardımlar mevcut. Doğum parası da bu yardımlardan biridir. Çiçeği burnunda anneler için verilen bu yardımlar kişinin başvurusu sonrası yapılmaktadır. Aynı zamanda doğum parası 4A ve 4C kapsamındaki annelere verilmektedir. Peki, bu hemen herkes tarafından bilinen bilgiler dışında doğum parası ile ilgili ayrıntılar nelerdir? Birçok kişi doğum parası hakkında daha fazla ayrıntıya sahip olmak istiyor. Her yıl değişen asgari ücretle birlikte alınan doğum paraları da değişti. İşte tam da bu kapsamda doğum parasının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar çeşitli aramalar yaparak bu bilgileri öğrenmek istiyor. Doğum parası ne kadar? Doğum parası almak için ne kadar sigortalı olmak gerekir? Merak edilen tüm soruların cevapları haberimizin detaylarında…

DOĞUM PARASI ALMAK İÇİN NE KADAR SÜRELİ SİGORTALI OLMAK GEREKMEKTEDİR?

Doğum parasından yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle;

-Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış,

-C anlı veya ölü olarak doğum olayının gerçekleşmiş olması,

-İstirahatlı olduğu süre içinde herhangi bir iş yerinde çalışmamış olması ve

-İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması, gerekmektedir.

Bunların dışında aynı zamanda doğum yardımının alınabilmesi için ebeveynlerin

-İkametgâh bölgelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına başvuru yapması gerekmektedir. Eğer ebeveynler yurtdışında ikamet ediyorlarsa vatandaşlar Büyükelçilikler aracılığıyla doğum yardımı alabilmektedir.

Yapılan başvuruda;



-Annenin ve yeni doğan bebeğin kimlik fotokopileri,

-Eğer ilk çocuk değilse diğer çocukların kimlik fotokopileri olmalı ve bunlar ile başvuru yapılmalıdır.

Gerekli şartları taşıyan ebeveynler en geç iki ay içinde doğum yardımı ödemelerini alabilir.