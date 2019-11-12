Yeni doğum yapan kadınlar için sağlanan doğum rapor parası için annelerin başvuruda bulunmuş olmaları gerekmektedir. Doğum parası Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan annelere verilmektedir. Eğer yeni doğum yapan anne Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak herhangi bir iş yerinde çalışmıyorsa ancak eşi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak bir iş yerinde çalışıyorsa bu durumda da yine doğum rapor parası alabilmektedirler. Peki, doğum rapor parası hesaplama nasıl yapılır? İşte anne olmasına sayılı günler kalan ve yeni anne olmuş olan kişilerin merak ettiği doğum parası ile ilgili detayların yer aldığı haberimiz…

DOĞUM RAPOR PARASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre doğum rapor parası alma şartı açıkça şu şekilde belirlenmiştir;

“Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir. Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, şarttır.”

Doğum parası, annenin doğum öncesindeki son 3 ayda alınan brüt ücretin toplamı üzerinden yapılır. Bu toplam üzerinden günlük brüt ücreti hesaplanır. Çalışan annenin günlük brüt ücretinin 3'te ikisi doğum parası olarak ödenir.

Maaş farklılıklarına göre doğum parası da farklılıklar gösterse de son üç aylık brüt ücret toplamının 8500 TL olduğu düşünülen bir annenin 2019 yılı için doğum parası şu şekildedir;

– 8500/90 hesabıyla günlük brüt ücret hesaplaması 94,44 TL

– 16 hafta doğum iznine göre 112 günlük doğum parası ödemesi olmaktadır.

– Günlük brüt ücret 94,44 TL olduğuna göre, alınabilecek günlük doğum parası 62,96 TL (94,44 x 2/3) olacaktır.

– Alınacak toplam doğum parası ise 7.051,85 TL (62,96 x 112) olmakta.

– Doğum yapan kadın çalışanın ikiz bebek sahibi olması durumunda ise doğum izni 20 haftadır. Bu durumda alınacak olan doğum parası 8.814,4 TL (140 x62,96) olur.