Dolar birikimlerindeki azalma devam etti

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin dolar hesaplarındaki miktar bu hafta düşüş gösterdi. Vatandaşların dolar birikimleri 20 Aralık ile biten haftada 252 milyon dolar azalarak 66 milyar 780 milyon dolardan, 66 milyar 528 milyon dolara geriledi

TOPLAM MEVDUATLAR AZALDI

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 20 Aralık ile biten haftada 362 milyon dolar azalarak, 223 milyar 984 milyon dolardan 223 milyar 622 milyon dolar geriledi.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı 13 Aralık ile biten haftada 739 milyon dolar azalmıştı.

26 HAFTA KESİNTİSİZ ARTMIŞTI

Yurt içi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış göstermişti.

31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırmıştı.