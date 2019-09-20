Dolar bu hafta neden geriledi?

Geçen hafta Suudi Arabistan’ın petrol sahalarının vurulması ve merkez bankalarının faiz kararlarının yarattığı belirsizlik ile dolar/TL 5.78'e kadar çıkmıştı. Dolar/TL bu hafta petrol arz sıkıntısının eylül ayı sonunda giderileceğine yönelik açıklamalar, Brent Petrol'ün varil fiyatının düşmesi ve Amerikan Merkez Bankası'nın (fed) faizi 25 baz puan indirmesiyle yönünü aşağı çevirdi.

‘PARASAL GENİŞLEME TÜRKİYE İÇİN İYİ’

Sözcü Gazetesi'nin duayen ekonomi yazarı Ege Cansen Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeye gitmesinin Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu ifade ediyor.

Cansen 2008 yılındaki krizi de Türkiye'nin nispeten diğer ülkelere göre rahat atlatmasının sebebini de ABD'nin eski Fed Başkanı Bernanke'nin deyimiyle ‘ABD’nin helikopterle havadan para atması’ olduğunu anımsattı.

Duayen yazar dolardaki geçtiğimiz haftaya göre gözlenen düşüşün kayda değer olmadığını söylüyor. Cansen, “5-10 kuruşun bir önemi yoktur. 50 kuruşun altındaki oynamalar hiçbir şey ifade etmez” diyor.

Türkiye'de döviz fiyatlarının hükümet tarafından manipüle edildiğini anlatan duayen yazar, “Hiç yok demiyorum ama serbest piyasadan bahsetmek zor. Hükümet kamu bankaları üzerinden döviz satıyor. Bu yanlış demiyorum paniğe mâni olmak için yapılabilir” ifadesini kullanıyor.

Kurdaki 5-10 kuruşluk harekete artık oynama bile denemeyeceğini söyleyen Cansen'e vatandaşın dolara olan talebinin artarak devam ettiğini hatırlattığımızda, “Vatandaşın dövize ihtiyacı yok. Vatandaş TL'ye güvenmediği için dolar alıyor” ifadesini kullandı.

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Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Cem Şekerci Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde yaşanan normalleşme ve Fed'in faiz adımlarının dolar/TL'yi 5.70 seviyesinin altına indirdiğini söylerken, “Petrol üretiminin bu ay sonuna kadar normale döneceği açıklamaları ile kurda sakinleşme gözlemlendi. Çarşamba günü TSİ 21:00'da FED'in beklentiler dahilinde 25 baz puan faiz indirmesi döviz fiyatlamalarında büyük bir değişikliğe yol açmazken, FOMC üyelerinin gelecek projeksiyonlarını yansıtan nokta grafiklerin medyan beklentilerinin 2019 ve 2020 yılları için ek faiz indirimi öngörmemesi ve 2019 yılı için ABD GSYH büyüme tahmininin yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çekilmesi kararın şahin indirim olarak algılanmasına sebep oldu” dedi.

EK FAİZ İNDİRİMLERİ YAPILABİLİR

Şekerci, Fed Başkanı Powell’ın ek faiz indirimi yapılabileceğinin sinyallerini vermesinin kuru aşağı yönlü etkilediğine vurgu yaparak, “Ancak FED Başkanı Powell'ın basın toplantısında ekonomik gidişat gerektirirse ek faiz indirimleri yapabileceğini belirtmesi şahin algıları dengeledi. Bu gelişmeler ışığında dolar/TL hafta açılışını yaptığı 5,6943 seviyesine çok yakın bir seviyede işlemlerine devam etti” diye konuştu.

Şekerci, ABD 10 yıllık tahvillerinin yüzde 1.90'dan yüzde 1.77'ye gerilemesinin de TL'deki stabil kapanışa etkisi olduğunu belirterek, “Bir önceki hafta yüzde 1,90 seviyelerine kadar yükselen ABD 10 yıllıklarının yüzde 1,77'ye gerilemesine paralel olarak Türkiye'nin 10 yıllık USD cinsi tahvil faizinin de yüzde 7,10'dan yüzde 6,95'e 15 baz puan gerilemesi de TL'nin stabil kapanışında etkili oldu” ifadelerini kullandı.

5.66-5.74 SEVİYESİ ÖNEMLİ

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada Fed'in faiz indirimi sonrası daha fazla indirim yapabileceği sinyalini vermesinin doları yatay bir düzlemde tuttuğunu ifade ederken “Teknik olarak kurdaki sıkışmada 5.66 ve 5.74 seviyeleri önemli. 5.66 altında 5.55, 5.74 üzerinde de 5.86 hareketi olabilir” dedi.