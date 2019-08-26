Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dolar kaç TL oldu? Dolar neden yükseldi?

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında gerilimin artmasıyla, dolar 5.80 liranın da üzerine çıkarken, euro da 6.50 liraya yükseldi. Piyasada işlem yapmak isteyen çok sayıda yatırımcının olduğu likit piyasada, dolar 6.29 lirayı, euro da 7.10 lirayı gördü.

17:57 -
Haberler Ekonomi
Dolar kaç TL oldu? Dolar neden yükseldi?

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’in 75 milyar dolarlık ABD ihraç ürününe getirdiği ek gümrük tarifelerini artırmasını “siyasi” diye yorumlayan Trump, buna karşılık 1 Ekim’den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe getirilecek yüzde 25´lik gümrük vergisini yüzde 30’a yükselttiğini açıkladı. Trump ayrıca kalan 300 milyar dolarlık Çin ihraç ürününe 1 Eylül’de uygulanmaya başlayacak yüzde 10´luk gümrük vergisinin yüzde 15´e çıkacağını belirtti.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more