Dolar kurunda son durum: 1 Dolar kaç lira oldu? Dolar’da güncel rakamlar…

Dolar kuru hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Gündemdeki tüm gelişmelerden etkilenen dolar kuru ne durumda? Dolar kaç lira oldu sorusunun cevabı ve doların haftayı kapattığı rakamlara dair veriler haberimizde…

DOLAR KAÇ LİRA?

1 Dolar bugün alış olarak 5.8192 TL, satış olarak ise 5.8257 TL dolaylarında işlem görüyor.

PİYASAYA SON YORUMLAR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da son dönemde ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD-İran arasındaki gerilim nedeniyle güvenli limanlara olan talebin arttığını belirterek, “Bu hafta Fed, faiz indirimi kapısını aralayarak doların değer kaybetmesine neden olunca bu durum, ons altının da hızlı bir şekilde yükselmesini sağladı.” dedi.

Ons altında zaman zaman görülen geri çekilmeleri kar satışı olarak yorumlamanın mümkün olduğunu ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

“Ons altının fiyatı 1.350 doların üzerinde kaldığı sürece yükselişi devam edebilir. Burada kritik seviye 1.400 dolar bölgesi. Şimdilik bu seviyenin üzerinde çok kalamıyor. Ancak ısrarcı olması durumunda kademeli bir şekilde 1.410-1.415 dolar ve ardından 1.425 dolar dirençleri yakından izlenmeli.”

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