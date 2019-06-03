Dolar ne kadar oldu? (03.06.19)

Bayram tatili nedeniyle Borsa İstanbul’da yarım gün işlem olacak piyasa bugün saat 10:00’da açıklanacak işsizlik verisini bekliyor.

Dolar/TL bugün en düşük 5.8301 seviyesini gördü. Dolar/TL saat 09:12’de 5.8376/5.8403’ten işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Foreks anketinde analistlerin tüketici fiyat medyan aylık tahmini yüzde 1,30, yıllık tahmini yüzde 19,11 oldu.

Reuters’ın anketine göre; Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Mayıs’ta aylık %1.30 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Nisan’daki %19.50’den %19.10’a gerilemesi bekleniyor. Mayıs’ta yeni mevsim ürünlerinin tezgahlara girmesiyle işlenmemiş gıda tarafından fazla baskı gelmeyebileceği ancak giyim ve ulaştırma gibi kalemlerin artış yönlü etki yaratabileceği belirtiliyor.

Bankacılar geçen hafta belirginleşen pozitif ayrışmanın en önemli nedeninin ABD ile olası bir gerilimin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği izlenimi olduğunu belirtiyorlar. Diğer öne çıkan etkenler ise “Güney Afrika randı al/ TL sat” gibi önerilerin altı haftada %15 üzeri getiri sağladıktan sonra kapatılması ve TL’nin son yıllarda açık ara en çok satılan para birimi olması.