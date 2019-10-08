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Dolar ne kadar oldu? (08.10.2019)

ABD başkanı Donald Trump'ın adeta bir kabadayı gibi Türkiye ekonomisine yönelik tehditlerinin ardından dolar/TL 5.80'in üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr
07:53 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (08.10.2019)

Dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve Pentagon’dan gelen açıklamala yükselen Dolar/TL, güne 5,85’in altında başladı.

Dolar/TL saat 07:51’de 5.8378/5.8425 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün Türkiye’nin Suriye’de yapmayı planladığı operasyonla ilgili olarak gözdağı vermiş ve tehditlerde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan paylaştığı mesajda “Türkiye benim emsalsiz mantığıma göre sınırı aştığını düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim” açıklaması yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı Baş Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD'nin Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu onaylamadığını ve desteklemeyeceğini söyledi.

FOREKS-SOZCU.COM.TR

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Son güncelleme: 07:58 08.10.2019
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