Dolar ne kadar oldu? (09.09.2019)

TCMB faiz kararının geleceği yeni haftanın ilk gününe Dolar/TL 5,71 seviyesinden başladı.

Dolar/TL saat 08:11 itibariyle güne 5.7064/5.7104’ten işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Foreks anketine katılan analistler Perşembe günü toplanacak TCMB Para Politikası Kurulunun faizi 250 baz puan indireceğini düşünüyorlar. Merkez Bankası 26 Temmuz tarihinde politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75’e indirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü para piyasası kurulunun toplanacağını hatırlatarak, “Ben inanıyorum ki daha da düşecek. Siz de göreceksiniz. Faiz düştükçe, enflasyon da düşecektir.” dedi.

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 19,59 (Önceki yüzde 19,60) oldu.

BIST gecelik repo faiz oranı yüzde 19,12 olarak gerçekleşti.

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd istifa ettiğini duyurdu.

FOREKS-SOZCU.COM.TR