Dolar ne kadar oldu? (11.11.2019)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, iki lider 13 Kasım’da Washington’da bir araya gelecek.

Öte yandan dün Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Kongresi’nin S-400’lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğu belirtildi.

Bu gelişmeden hareketle dolar/TL geçen hafta piyasa kapanışının biraz daha üstünde, 5.77 civarında seyrediyor.ABD-Türkiye ziyaretinin netleşmesiyle geçen hafta dolar/TL 5.7350’nin altına kadar gerilemişti. Dolar/TL saat 08.12’de 5.7712/5.7732 seviyesinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

‘ZİYARETİN KESİNLİK KAZANMASI ANLAŞMAYA İŞARET’

Bir bankanın döviz masası yetkilisi geçen hafta piyasa kapanışında yaptığı açıklamada, “ABD ziyaretinin kesinlik kazanması iki ülkenin genel olarak birçok konuda anlaşabileceğini gösteriyor. Bu önemli, TL’ye iyimser yansıyor. Ziyaret gerçekten olmasaydı ABD-Türkiye ilişkilerini, belki de jepolitik endişeleri, yaptırım gibi konuları yeniden tartışıyor olacaktık” demiş ve eklemişti:

“Ben ziyarete doğru önümüzdeki birkaç günde TL’deki iyimserliğin artacağını, kurun 5.65 seviyesine doğru gerileyeceğini düşünüyorum.” (REUTERS-SOZCU.COM.TR)