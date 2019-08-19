Dolar ne kadar oldu? (19.08.2019)

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farklarını içeren yeni bir teklifte bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Eylül ayında yapılacak FOMC toplantısına kadarki zamanı ekonominin durumunu değerlendirmek için kullanmak gerektiğine inandığını söyledi.

Dolar/TL saat 07:40 itibariyle 5.5798/5.5843 seviyesinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 19,59 (Önceki yüzde 19,59) oldu.