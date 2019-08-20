Dolar ne kadar oldu? (20.08.2019)

Bayram tatili öncesi son hacimli işlem gününde 5.45 seviyesinde olan dolar/TL yeniden yükselişe geçti. Küresel risklerin etkisiyle dolar/TL bu sabah 5.65 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.