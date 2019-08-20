Dolar ne kadar oldu? (20.08.2019)

Küresel riskten kaçış, merkez bankalarının desteklerini kuvvelendirebileceği beklentileriyle yavaşlasa da sürerken, resesyon endişeleri Türkiye piyasalarını da baskılıyor.
Dolar/TL tatil öncesi son hacimli gün olan 9 Ağustos’ta dört ayın en düşük seviyesinde 5.45 civarında işlem görmüştü.
Dün 5,65 seviyesinin üzerine çıkan Dolar/TL, bu sabahta aynı seviyelere yakın seyrediyor.
Dolar/TL saat 07:56’da 5.6447/5.6507’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Fed’e faizleri indirmesi yönündeki çağırısı tekrarladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının zorunlu karşılıklarla ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.