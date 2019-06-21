Dolar yönünü yukarı çevirdi! 21 Haziran dolar kurunda son durum…

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek ay içinde bile hazır olduğu sinyali ile 6 Haziran’dan beri dün ilk kez 5.7375’e kadar geriledi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere küresel merkez bankaları bu hafta ard arda faiz indirimi/gevşeme sinyalleri verdi.

Dolar/TL saat 10.39 itibarıyla 5.8145/5.8175’ten işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Hafta boyunca küresel risk iştahı da canlı kaldı. Fed’in bu haftaki toplantısının ABD-Çin ticaret savaşının ekonomik büyümeyi yavaşlatmasını engellemek için gelecek ay içinde bile faiz indirimine gideceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle S&P 500 endeksi rekor seviyeyi gördü.

Avrupa’da zaten bir çok ülkede eksi olan tahvil getirileri daha da düşüş gösterirken İran’ın dün ABD insansız hava aracını düşürmesi ise endişeleri artıran nadir nedenlerden biri oldu. Bu gelişme ham petrol fiyatlarını da yukarı çekti.

Dolar/TL bu hafta oldukça dalgalı bir seyrin ardından genel olarak iyimser bir seyir izliyor. Çarşamba günü 5.9250’yi test eden kur Fed sonrası düşüşünü kuvvetlendirerek 6 Haziran’dan beri ilk kez 5.7375’e kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün düşük faiz çağrısı içeren açıklamaları sonrası kur önce sert yükselse de bu hareket de sınırlı kaldı. Dolar/TL günü 5.75 civarında tamamladı.

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Reuters’da dün yer alan bir analiz haberde de ABD Türkiye ilişkileri piyasalarda yön belirleyici olarak hala yakından takip ediliyor. Ancak iki ülke liderinin Haziran sonunda G20 zirvesi kapsamında Japonya’da gerçekleştirecekleri görüşme öncesi piyasanın gelişmeleri her iki yönde de fiyatlama ve yeni pozisyon alma istekliliği oldukça azalmış durumda.

TL’deki iyimserlik tahvil/bono piyasasına da yansıdı. Gösterge hem 2 hem de 10 yıllık gösterge tahvil getirilerindeki düşüş 100 baz puanı aştı. 10 yıllık gösterge tahvilde dün son işlem dün %16.39, gösterge 2 yıllıkta %20.22 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar bugün iç piyasada küresel piyasaların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi siyasi gelişmelerin söylemlerin takip edileceğini, ABD ile ilişkilerin de izlendiğini belirttiler.

Bankacılara göre seçime bir kaç gün kala iki siyasi gelişme ön plana çıkmış durumda. Bunlardan birincisi bu yerel seçimde kendi adayı bulunmayan HDP oyları ikincisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ordu’da yaşanan VİP tartışmasıyla ilgili yargının vereceği kararın Millet İttifafı İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesebileceği söylemi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek çağrısının ardından, Anadolu Ajansı Abdullah Öcalan’ın HDP’ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptığını duyurdu. Konu ile ilgili olarak HDP’nin bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

REUTERS