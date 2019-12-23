Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar/TL kuru ne kadar oldu?

ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle küresel riskten kaçış eğilimi sonucu 26 Ağustos’ta illikit piyasada yaşanan sert yükseliş dikkat alınmazsa dolar/TL kuru 30 Mayıs’tan bu yana en yüksek gün içi seviyelerde hareket ediyor. Analistler kurda yükselişte bireysel yatırımcıların alımlarının yanı sıra yılsonu kaynaklı kurumsal döviz talebinin de etkisine dikkat çekiyor.

(Detaylı veriler için ilgili kelimelere tıklayabilirsiniz)

TL’nin dolar karşısında bir aylık değer kaybı %4’ü aşarken, kurda son dönemde gözlenen sert yükseliş BDDK ve TCMB’nin de adımlarını beraberinde getirdi. BDDK bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıklarken, TCMB Ağustos’tan bu yana ilk kez döviz karşılığı TL swap piyasasında ihale açtı.

Geçen haftayı 5.81 civarında tamamlayan dolar/TL, geçen cuma günü 5.9450’ye kadar yükseldikten sonra 5.9430 seviyesinden kapandı.

TL MEVDUATININ CAZİBESİ AZALDI

Analistler TCMB’nin son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimlerinin ardından reel faizin azalmasıyla TL mevduatın cazibesinin azalması ve bireylerin dolar talebinin yanı sıra kurumların borç ödeme kaynaklı alımlarının kurdaki yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.

TCMB yılsonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine işaret ederek, Aralık toplantısında politika faizini 200 baz puan indirimle %12 seviyesine çekerken, analistler bundan sonra indirimlerin sınırlı bir şekilde devam edeceği görüşünde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, TCMB’nin faiz indirimlerinin 2020 yılında da süreceğini söyledi.

Ancak faizlerde düşüşün sürmesi TL’deki değer kaybının da devamını getirebilir.

BİR YANDA ABD BİR YANDA RUSYA

Öte yandan ABD ile gergin seyreden ilişkiler ve artan jeopolitik riskler de piyasalarca yakından izleniyor.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi alımı nedeniyle yaptırım konusunun tekrar gündeme gelmesi, ABD’de Ermeni tasarısı ile Türkiye’ye F-35 savaş jeti satışını yasaklayan ve yaptırım çağrısı içeren tasarının kabul edilmesi ile iki ülke ilişkilerine yönelik piyasada endişeleri artırmış durumda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ABD’nin yaptırım kararı alması halinde Türkiye’deki ABD üslerinin kapatılabileceği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Libya’nın uluslararası tanınırlığı olan hükümeti, geçtiğimiz ay Türkiye ile mutabakata vardığı güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını onayladığını duyururken; rakip güçlerle aylardır sürdürdüğü mücadelede Ankara’dan olası bir askeri yardım sağlamanın da önünü açmış oldu. Bu ise jeopolitik riskleri artıran bir unsur olarak görülüyor. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)