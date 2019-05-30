Dolar ne kadar oldu? (30.05.2019)

Gelişmekte olan para birimlerinden önceki gün pozitif ayrışarak 6 seviyesinin altını test eden dolar/TL dün de küresel riskten kaçışa rağmen ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle gerilemişti.

Dolar/TL saat 07:42 itibariyle 6.0116/6.0155’den işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacılar miktar olarak sınırlı olsa da pozitif ayrışmanın önemine dikkat çekiyorlar. İyimserliğin ana gerekçesini ABD ile ilişkilere bağlayan bankacılar S-400 tesliminin İstanbul yerel seçimleri sonrasına kaldığı senaryoları iyimser karşılıyor.

Öte yandan bankacılar TL’deki değer kazancının bir diğer nedeninin ise Güney Afrika ve Türkiye para birimleri arasındaki ikili işlem önerilerine de bağlıyorlar. Ancak yine de ABD ile ilişkilere yönelik beklentilerdeki değişimin ana neden olduğuna dikkat çekiyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Piyasadaki dün ve bugünkü fiyatlamanın özeti şu: ABD ile S-400 krizi 23 Haziran seçimleri sonrasına kaldı. Bu da TL pozitif” dedi.

REUTERS-SOZCU.COM.TR