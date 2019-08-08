Dolar son iki aydır yatırımcısına kaybettiriyor

TÜİK temmuz ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Bu veriye göre; temmuz ayında Amerikan Doları yatırımcısına son iki aydır kaybettirirken temmuz ayında borsa kazandırdı. En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,89 oranlarıyla BIST 100 endeksinde oldu.

KÜLÇE ALTIN VE MEVDUAT FAİZİ VATANDAŞA KAZANDIRDI

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %6,77, mevduat faizi (brüt) %2,50, külçe altın %1,89 oranında yatırımcısına kazandırırken; Amerikan Doları %1,50 ve Euro %2,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS %4,29, mevduat faizi (brüt) %0,13 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın %0,47, Amerikan Doları %3,79 ve Euro %4,45 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS EN YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYAN YATIRIM ARACI

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,50 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,01 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.;

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,58 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,62 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN FAZLA GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,09 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,98 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Peki tüm bunlar yaşanırken dolar kuru neden geriliyor.? Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Uzmanlar kurda oluşan iyimser havada, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı geriliminin, Merkez Bankası’nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin ve yurt içinde dolar talebinin azalması gibi 3 nedenin etkili olduğu görüşünde.

GİZMEN NALBANTLI: MERKEZ'İN HAMLELERİ POZİTİF ETKİLEDİ

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı konu hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulunmuştu. Doların bütün para birimleri karşısındaki değer kaybından TL’nin de olumlu etkilenmeye devam ettiğini belirten Gizmen Nalbantlı, “Dün Merkez Bankası'nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin de kur üzerinde pozitif etki yarattığını gördük. 200 günlük ortalamalar 5.56-5.57 seviyelerinde ve bu bölgenin altında geçirdiğimiz 2. gündeyiz. 5.50 önemli bir destek. Önümüzdeki 2 gün 5.56-5.57 bölgesi altında kapanış olursa 5.30-5.40 aralığa doğru düşüş sürebilir. Haftayı 200 günlük ortalama üzerinde kapatırsak tekrardan 5.60 bölgesine geri döneriz.” ifadelerini kullanmıştı.

ENVER ERKAN: KURDA CİDDİ HAREKETLENME GÖRMEDİK

GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin artmasıyla ana piyasalara gelen satışlarla beraber genelde riskli varlıklarda büyük düşüşler görülürken, ABD hükümetinin Çin’i kur manipülatörü ilan etmesiyle bu gerilimin bir üst seviyeye taşındığını belirtmişti. Bu ortam içerisinde TL’nin güçlü kalmaya devam ettiğini ve gelişmekte olan ülke para birimleri grubunda pozitif tarafta yer aldığını söyleyen Erkan, “Dolar/TL kurunda düşük volatilite teması devam etmektedir. Küresel risk iştahının bu kadar bozulduğu bir ortamda bile kurda ciddi hareketlenme görmedik.” ifadelerini kullanmıştı.