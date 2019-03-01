Dolar/TL ne kadar oldu? (01.03.2019)

Piyasalarda Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğe rağmen dün anlamlı fiyat hareketleri gözlenmezken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’in ülkesi ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin yorumları küresel piyasalarda riskten kaçışı tetikledi. Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.3478/ 5.3493 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Lighthizer, ABD’nin Çin ile sorunlarının Beijing’in daha fazla ABD ürünü satın alma vaadiyle çözülmeyecek “kadar ciddi” olduğunu ve iki ülke arasındaki herhangi bir anlaşmanın taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacak bir yöntem içermesi gerektiğini belirtti.

Bankacılar Avrupa’da büyüme beklentilerinin yavaşlaması, ABD’de faizlerin sabit tutulacağı hatta indirim ihtimalinin değerlendirilmesinin TL’yi cazip kılmaya devam ettiğine dikkat çekiyorlar.

Analistler Türkiye’nin jeopolitik risklerinin azalması, TCMB’nin enflasyonla mücadelede kararlı duruşu gibi unsurların TL’deki oynaklığı azalttığına dikkat çekiyor.

Yabancı yatırımcıların carry olarak bilinen yüksek getirili para birimi bulundurmalarında elde ettikleri faiz geliri nedeniyle TL’ye ilgisi devam ederken, bir diğer taraftan lokaller ise döviz varlıklarını artırma eğilimi göstermeyi sürdürüyorlar.

REUTERS