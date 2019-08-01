Dolar/TL ne kadar oldu? (01.08.2019)

Fed Başkanı Powell’ın sözlerinin ardından sonra ise dolar/TL 5.60 seviyesini aşmıştı. Amerikan Merkez Bankası 11 yıl aradan sonra faizleri ilk kez indirdi. Ülkede faizler yüzde 2.00-2.25 bandına çekildi.

Dolar/TL saat 07:05 itibariyle 5.5715/5.5731'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Dolar/TL dün sabah güne 4 ayın yeni en düşük seviyesi olan 5.55’in altına gerileyerek başlamıştı. TCMB enflasyon raporunun TL üzerinde belirgin bir etkisi olmadı. TL’de iyimserlik devam ederken kur saat 17.00’da 5.5370/5.5380 seviyesinde işlem görmüştü. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimini bir önlem olarak aldığını işaret etmesinin ardından gelecek indirimlerin uzun vadede olacağı beklentisiyle dolar/TL 5.60'ı aşmıştı.