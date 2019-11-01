Dolar/TL ne kadar oldu? (01.11.2019)

TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyon tahmininin bu yıl için 1.9 puan aşağı çekilerek %12’ye düşürüldüğünü, 2020’nin %8.2’de korunduğunu açıkladı. Uysal enflasyon raporu sunumunda, “Geldiğimiz noktada, gevşeme yönündeki alanın önemli bir bölümünü kullandığımızı, bununla birlikte atılabilecek ilave adımların zamanlaması ve boyutunu veri akışına ve enflasyon görünümündeki gelişmelere göre şekillendireceğimizi vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

DOLARDA SON DURUM!

Dolar/TL bugün saat 07.28 itibarıyla 5.7025/5.7092’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

İş Yatırım Kısa Vadeli Stratejiler bölümünden Halil Barışkan, ABD’nin yaptırım tasarısı yasalaşsa bile askeri operasyonun durmuş olmasının yaptırımların uygulanmasını gerektirecek şartı ortadan kaldırdığını o nedenle de tasarı ile ilgili negatif bir fiyatlama olmadığını söyleyerek, “Son dönemde CDS’lerde düşüş var, kur tarafı da risk ölçer halini kaybedeli uzun zaman oldu. TCMB Başkanı Murat Uysal bugün kamu bankalarının kur tarafında aktif olarak işlem yaptığını söyledi. Ayrıca Londra swap piyasasına yönelik atılan adımların ardından yatırımcılar TL’de spekülatif kısa pozisyon açma konusunda temkinli, işlem hacimlerinde düşüş var. Bütün bunlar kurda sakin bir seyre neden oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

‘BUNDAN SONRA CİDDİ BİR DEĞERLEME ZOR’

Kur tarafında hareketin asıl olarak önümüzdeki dönemde görüleceğini söyleyen Barışkan, “Bu zamana kadar gelişmekte olan piyasalar arasında TL’nin reel faiz anlamında carry trade avantajı vardı ancak 10 puana varan indirimlerin ardından şu anda EM ortalamasında faiz veriyor. Dolayısıyla bundan sonra ciddi bir değerlenme zor. Ekstra bir haber akışının olmaması halinde yukarı momentum zor olmakla birlikte aşağı hareketler de alım fırsatı olarak değerlendirilecektir” dedi.