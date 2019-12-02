Dolar/TL ne kadar oldu? (02.12.2019)

Piyasalar bu hafta üçüncü çeyrek GSYH ve enflasyon verisini izleyecek. Piyasaların odağındaki bir diğer önemli konu ise 12 Aralık’ta yapılacak olan PPK toplantısı.

ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve dolardaki değerlenmeye paralel hafta başında 5.70’li seviyelerden yükselişe geçen dolar/TL geçen haftanın en yüksek seviyesi olan 5.7910’a kadar yükseldikten sonra aşağı yönlü bir seyir izlemişti.

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Ay sonu nedeniyle dolar/TL’nin geçtiğimiz Cuma günü bir miktar gevşediğini söyleyen bir bankacı, “Dolar gelişmiş ülke para birimlerine karşı güçlü seyrediyor. Bu durumun EM’ler üzerinde bir miktar etkili olacağını düşünüyorum. Dolar/TL’de yukarda 5.80-5.82 bandı ciddi bir direnc, o seviye geçilirse devamı da gelebilir. Ancak oynaklık bu kadar düşükken ciddi bir hareket beklemek zor. Aşağıda da 5.78-5.80 destek seviyesi, bu seviyeleri ve haber akışını izlemek gerekiyor. Yukarı bir hareket gelecekse oynaklıklarda da baskıyı görmemiz gerekiyor. Yoksa hareket hız kaybediyor ve kur bantta kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Aynı bankacı PPK toplantısının beklendiği piyasada toplantı tarihi yaklaştıkça hareket görülebileceğini, mevcut durumda 200-250 baz puan arası bir faiz indirimin fiyatlandığını söyledi.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi. (REUTERS)