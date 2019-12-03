Dolar/TL ne kadar oldu? (03.12.2019)

Reuters’ın anketine göre TÜFE’nin Kasım’da aylık %0.7 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Ekim’deki %8.55’ten %11’e yükselmesi bekleniyor. Enflasyon Ekim ayında Aralık 2016’dan beri en düşük seviyesine gerilemişti.

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Yılsonunun yaklaşması ve küresel bazda oynaklığın düşük olması gibi unsurlar TL’de de sakin bir seyre neden oluyor.

Integral Yatırım’ın notunda dolar/TL’de 5.70-5.68 seviyelerinin güçlü destek olduğu, yukarıda ise 5.75-5.76 seviyelerini geçmekte zorlandığı, yıl sonuna kadar dolar/TL’de 5.70 etrafında yatay ve yönsüz seyir beklentisinin sürdüğü belirtilmişti.

ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve dolardaki değerlenmeye paralel geçen hafta başında 5.70’li seviyelerden yükselişe geçen ve en yüksek 5.7910 seviyesini gören dolar/TL Cuma günü 5.7455 seviyesinden kapandı.

Öte yandan piyasalar 12 Aralık’taki PPK toplantısını da bekliyor. TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem faizlerin hem de enflasyonun gelecek yıl tek haneye düşmesini beklediğini vurgulayarak TCMB’den daha fazla indirim çağrısını tekrarlarken bankacılar tek haneli faizin önümüzdeki yıl TL için bir risk olabileceği görüşünde. (REUTERS)