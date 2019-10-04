Dolar/TL ne kadar oldu? (04.10.2019)

Yıllık enflasyon baz etkisiyle 5 puanın üzerinde gerileyerek Temmuz 2017’den beri ilk kez tek haneye gelirken ekonomistler, Merkez Bankası’ndan yavaşlayan hızda faiz indiriminin devamı bekliyorlar.

DOLARDA SON DURUM!

Dolar/TL bugün saat 07.00 itibarıyla 5.6933/5.6978’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Eylül’de aylık %0.99 ile %1.3 olan beklentilerin altında artış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde TL’deki değer kaybı sonrası enflasyonda yaşanan aylık %6 yükselişin oluşturduğu baz etkisiyle yıllık enflasyon Ağustos’taki %15.01’den 5 puanın üzerinde gerileyerek %9.26’ya düştü.

Bir bankacı, enflasyonun tahminlerin altında kalmasının TCMB’nin bu ay yapacağı toplantıda beklentilerin üzerinde indirim yapma riski oluşturduğunu söyleyerek, “Piyasada 100-150 baz puanlık bir indirim beklentisi vardı ancak veri sonrası 200 baz puan ve üzeri indirimi yapılır mı endişesi oluştu. Yine zor bir TCMB toplantısı olacak gibi” dedi.

Aynı bankacı, “Bu kadar iyi gelmiş bir enflasyon verisi sonrası TL’nin ralli yapmamasının tek nedeni daha fazla faiz indirim yapılma ihtimali. Petrol de aşağı geliyor, aslında TL için iyi bir ortam var ancak 24 Ekim’deki toplantı öncesi TL’nin ciddi bir ralli yapması zor görünüyor. Diğer taraftan yukarı yönlü sert hareket de beklemeyiz. Yani bant hareketini destekleyici ortam devam ediyor aslında” dedi.

REUTERS