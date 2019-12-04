Dolar/TL ne kadar oldu? (04.12.2019)

Trump Londra’daki NATO liderler zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi seviyorum ve Cumhurbaşkanıyla iyi geçiniyorum, o çok iyi bir NATO üyesi veya üyesi olacak” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Batı ittifakının ortak savunma taahhüdün sorgulamanın doğru olmayacağını, Türkiye ile Baltık ülkelerini savunma planı üzerindeki sorunların çözümü üzerine çalıştığını söyledi.

Bir analist, “Trump’ın açıklamalarının ardından dolar/TL’de bir gevşeme oldu. Öte yandan dolar endeksindeki gerileme de etkili. Ancak piyasada oynaklığın ciddi şekilde azalması kurda da genel olarak yatay harekete neden oluyor, neredeyse hiçbir habere tepki vermiyor. Bir diğer unsur ise bu yıl içinde swap piyasasında atılan adımlar, kamu tarafından gelen döviz satışları, bütün bunlar yabancı yatırımcının TL’ye temkinli yaklaşmasına neden oluyor” dedi.

KRİTİK VERİ 12 ARALIK’TA AÇIKLANACAK

Aynı analist açıklanan enflasyon verilerinin ardından TCMB’nin 100-150 baz puanlık faiz indiriminin piyasalar açısından şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım’da gıda ve ulaştırma fiyatlarının etkisiyle aylık %0.38 ile beklentilerin altında artış gösterirken, baz etkisinin terse dönmesiyle yıllık enflasyon da %10.56’ya yükseldi.

Veri sonrası gözler Merkez Bankası’na çevrilirken, 12 Aralık’taki toplantıda yapılacak faiz indirimine yönelik beklentiler 100-200 baz puan aralığında bulunuyor. (REUTERS)