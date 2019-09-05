Dolar/TL ne kadar oldu? (05.09.2019)

Dolar/TL, yıllık enflasyonun Ağustos’ta beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmesinin ardından faiz indirim sürecinde TCMB’nin elinin güçlendireceği görüşü ve küresel merkez bankalarının gevşeme yanlısı politikalarını sürdüreceği beklentisi ile düşüşünü sürdürüyor.

Dolar/TL saat 07.07 itibarıyla 5.6672/5.6696’dan işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE Ağustos’ta %1.3 olan beklentilerin oldukça altında %0.86 artış gösterdi. TÜFE yıllık bazda ise yüzde 15.01 artarak %15.51 olan beklentilerin altında kaldı.

Ağustos’ta manşet ve çekirdek enflasyonda gözlenen düşüşün yanı sıra Eylül ve Ekim’de baz etkisiyle enflasyonun tek haneli seviyelere doğru gerileyebilecek olması TCMB’nin faiz indirimi konusunda elini kuvvetlendiriyor.

JPMORGAN: 275 BAZ PUAN HAFTAYA, YIL SONUNA KADAR 475 BAZ PUAN İNDİRİM

JPMorgan ekonomisti Yarkın Cebeci, enflasyon sonrası yayımladığı raporda, hükümetin daha fazla fiyat artışı yapma ihtimali riskine rağmen yıl sonu enflasyon tahminlerini %14’ten %12.6’ya indirdiklerini belirterek, “Enflasyon dinamiklerindeki son iyileşme, enflasyon tahminlerindeki iyileşmenin devam edeceği beklentisi, kur istikrarı ve düşük faizli küresel ortam, TCMB’nin sert faiz indirimlerine devam etmesine imkan tanıyor” dedi.

Cebeci, “TCMB’nin Temmuz ayındaki ilk 425 baz puan faiz indiriminin ardından, önümüzdeki hafta politika faizini 275 baz puan düşürmesini bekliyoruz. (önceki beklenti 125 bp) Ayrıca TCMB’nin yıl sonuna kadar politika faizini toplamda 475 baz puan daha düşürmesini bekliyoruz. (önceki 275 baz puan)” dedi ve ekledi:

“Ekonomik aktivitenin gelecek yılın ilk yarısında ılımlı bir şekilde toparlanması ve enflasyonun da dolayısıyla %12-14 civarında seyretmesini bu nedenle gevşeme eğiliminin ivme kaybedeğini düşünüyoruz. Gelecek sene boyunca 250 baz puan kümülatif faiz indirimi öngörüyoruz.”

Bir bankanın döviz masası müdürü, “Piyasalarda önceki gün gördüğümüz; TCMB’nin önümüzdeki hafta yapacağı faiz kararının verilerle desteklenmesiyle birlikte olumlu bir fiyatlamaya dönülmesiydi. Şu an için görülen TL’nin, TCMB’nin söylemiyle makul reel faizi, daha çok faiz indiriminde de sunacağı görüşü” dedi.

‘İNDİRME ARTIK KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR’

Bankacı faiz indiriminde küresel risk iştahına yönelik tahminlerin de çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Buradaki risk TCMB’nin bir önceki faiz indirimine yakın kuvvette en azından yine önden yüklemeli diyebileceğimiz bir indirime gidip gitmeyeceği. TCMB böyle bir indirimi de seçebilir ancak küresel piyasalarda bir bozulma olduğunda TL o zaman daha az savunmaya sahip olacak. Piyasanın 200 baz puan üzeri bir indirime artık kesin gözüyle baktığını söyleyebiliriz. Ne kadar üzerinde olacağını ise küresel gelişmelere göre ele alacağız.”

Küresel piyasalarda dolar zayıf ABD imalat verisiyle kuvvetlenen para politikasında hızlı gevşeme beklentisiyle gerilerken, sterlin parlamentoda dün yapılan oylamanın Brexit’in yeniden ertelenmesine kapıyı aralamasıyla kayıplarını toparladı.

ABD’de imalat sektörünün üç yıldır ilk kez daraldığını gösteren veri dolara olan talebi düşürdü. Verinin ardından yatırımcılar Fed’in Noel öncesi faiz indirimine gideceğini daha güçlü fiyatlamaya başlarken tahvil piyasasında getiriler düştü, fiyatlar yükseldi.

Vadeli işlem kontratları Fed’in 25 baz puan faiz indiriminin tümüyle fiyatlandığını gösterirken, ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bir diğer taraftan ise euro bölgesi ekonomisini canlandırmaya çalışan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) kararlarında söz sahibi yöneticiler, faiz indirimi, faizlerin uzun süre düşük kalacağına yönelik daha kuvvetli bir taahhüt metni ve bankaları negatif faizlerin yan etkilerinden koruyacak bir destek paketi üzerinde çalışıyorlar.